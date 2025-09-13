Gemellaggio tra la Croce Rossa di Fondi e quella di Dachau

Una settimana ricca di eventi, quella che volge al termine, e che ha sancito uno storico gemellaggio tra la Croce Rossa di Fondi e la BRK di Dachau.

Presenti per la Croce Rossa tedesca il presidente Bernhard Seidenath, la vice presidente Angelika Gumowski e il direttore amministrativo Dennis Behrendt. In rappresentanza della città di Dachau c’era il borgomastro Florian Hartmann, mentre per la parte italiana il presidente Mario Federico Di Vito, il presidente regionale Salvatore Coppola, il delegato alla Cooperazione del Comitato nazionale Adalberto Paoni e il vicesindaco Vincenzo Carnevale in rappresentanza della città.





Per la Croce Rossa si è trattato di un evento senza precedenti: né la Bayerisches Rotes Kreuz né la CRI avevano mai siglato un patto di gemellaggio internazionale. Si è trattata di una “prima volta” per entrambe le associazioni, sia al livello locale che nazionale: un aspetto che ha accresciuto il valore e il prestigio dell’iniziativa.

Nonostante la distanza e le differenze di lingua, le due associazioni hanno riscontrato di avere tanto in Comune, in primis i principi ispiratori: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità e universalità.

«Sono certo – ha commentato emozionato il presidente della CRI di Fondi Di Vito – che questa unione porterà con sé benefici reciproci favorendo il confronto tra esperienze, buone pratiche e prospettive di crescita».

Entrambe le amministrazioni hanno avuto modo di ringraziare la Croce Rossa per il prezioso lavoro svolto sul territorio, un’attività unica e insostituibile senza la quale sarebbe molto difficile, se non impossibile, promuovere attività sociali, sportive e culturali fondamentali per l’intera comunità.

Nel corso dell’incontro ha preso la parola anche il dottor Gino Fiore, tra i primissimi sostenitori dell’associazione con distribuzione di viveri per conto della C.R.I. già nel 1978.

La settimana di attività è proseguita con due esercitazioni congiunte, una a mare con la partecipazione di operatori OPSA CRI, Guardia Costiera di Gaeta e Polizia Locale, l’altra in ambiente impervio, che ha visto la partecipazione di operatori SMTS CRI, due gruppi altamente specializzati.

Giorni di intensa attività, scambi e rapporti umani tra le due associazioni, lontane centinaia e centinaia di chilometri ma ora più vicine.