Sabaudia, sabato la presentazione del libro “Il cranio in giallo”

Si terrà sabato 13 settembre, a partire dalle 18 presso il Chiosco Bambù sul lungomare di Sabaudia, la presentazione del libro: “Il cranio in giallo”. Ospite dell’evento promosso dal blog Diari di Palude, l’autore Marco Mastroleo che accompagnerà il pubblico in un viaggio straordinario tra scoperta e mistero.

Di cosa si tratta? Tanto per cominciare, “Il cranio in giallo” è un Game book, una storia a bivi nella quale è il lettore che decide com’è che 60.000 anni fa la testa di un uomo di Neanderthal sia andata a finire in una grotta, ai piedi del Monte Circeo, dove è stata scoperta nel 1939: il cranio di Grotta Guattari. Uno sciamano balla intorno al fuoco. Il suo corpo è una tavolozza sulla quale dipinge le storie che racconta. Canta e racconta della sua vita avventurosa, dell’incontro con Tanyu, l’orso, e di Seke, la donna che lo ha conquistato. O forse no! Forse non è andata così. È solo una delle tante possibilità che si presentano davanti al lettore. Un’occasione unica quindi per “vivere” le eccezionali scoperte di Grotta Guattari liberando l’immaginazione. L’ingresso è libero.



