Lavora al supermercato e ne approfitta sulla spesa, denunciato

Dipendente di un supermercato di Aprilia applica degli sconti non previsti su alcuni prodotti alimentari per spendere di meno quando fa la spesa. I titolari insospettiti sporgono denuncia, la Polizia entra in azione e adesso il dipendente deve rispondere di truffa aggravata ai danni dei titolari dell’esercizio commerciale.
A seguito degli accertamenti, pare che l’uomo abbia sfruttato la propria posizione per cambiare i prezzi di alcuni prodotti. L’idea, apparentemente geniale, prevedeva di applicare degli sconti al momento in cui doveva fare la spesa.
Dopo la denuncia effettuata dai titolari del supermercato insospettiti da anomalie ripetute hanno sporto denuncia permettendo così agli agenti di compiere le indagini e far scattare la denuncia per truffa.