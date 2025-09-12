La Penna diventa vice segreterio vicario del PD regionale

Il Partito Democratico del Lazio parla sempre più pontino. Se c’è una provincia della Regione che fatica proprio a definirsi progressista, almeno nelle amministrazioni che governa, questa è quella di Latina, ma nonostante i davvero poco incoraggianti risultati elettorali in quasi tutti i centri pontini, a discrezione della solita “zona rossa” dei Lepini, i Dem sono comunque riusciti a staccare un altro biglietto che conta.
Vicesegretario vicario del numero uno Daniele Leodori, è diventato l’attuale consigliere regionale Salvatore La Penna. Un ruolo importante perché va addirittura a scavalcare una delle due vicesegretarie in essere già prima della sua nomina, ovvero l’altra pontina Valeria Campagna.
Una nomina che, nel ridisegno degli equilibri delle correnti regionali del PD, dovrebbe aiutare a dare spessore anche ai territori. Quella di Latina, infatti, sembra così essere diventata la provincia più influente nel panorama regionale dei democratici.
