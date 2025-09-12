Formia saluta Giuseppe Treglia, cavaliere del lavoro e pioniere dell’imprenditoria locale

Formia piange la scomparsa di Giuseppe Treglia, figura storica dell’imprenditoria cittadina e punto di riferimento per intere generazioni. Con oltre cinquant’anni di attività, insieme al socio di sempre Giuseppe Palmieri, aveva dato vita alla storica azienda Palmieri e Treglia, realtà che ha segnato profondamente il tessuto economico e sociale del territorio.

Insieme, i due fondatori hanno saputo trasformare una visione coraggiosa in un’impresa solida e rispettata, capace di diventare un riferimento per il soccorso stradale, la vendita auto, l’assistenza e la gestione dei parcheggi. Non semplici imprenditori, ma cavalieri del lavoro, capaci di credere in Formia e nei propri sogni, lasciando un segno indelebile nella comunità.





Giuseppe Treglia era un uomo di famiglia, sempre presente fino all’ultimo accanto ai suoi cari, Giuseppe Treglia ha trasmesso valori di dedizione, sacrificio e rispetto. Oggi quell’eredità vive nelle mani dei figli Giampaolo Treglia, e di Silvano Palmieri, che con orgoglio e responsabilità portano avanti l’azienda fondata dai rispettivi padri, mantenendo viva una tradizione iniziata più di mezzo secolo fa.

La città perde un protagonista del suo sviluppo economico, ma conserva l’esempio di chi ha saputo coniugare lavoro, visione e umanità.