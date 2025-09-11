Teatro, ecco il nome che tutti attendevano: Nino Canale

Il teatro di Fondi avrà finalmente un nome: sarà intitolato a Nino Canale, figura simbolo del teatro popolare locale, capace di formare generazioni di attori e di custodire la lingua e l’identità fondana.

La decisione è arrivata all’unanimità dalla commissione toponomastica, che ha proposto la dedica come atto dovuto a un protagonista della cultura cittadina. La ratifica spetta ora alla Giunta che dovrebbe operare già nella giornata odierna, ma nel frattempo c’è già una data chiave: lunedì 15 settembre a Palazzo Madama, dove il Comune ha scelto di presentare in conferenza stampa le novità sul nuovo spazio culturale di via Mola di Santa Maria. Saranno presenti il sindaco Beniamino Maschietto, il vicesindaco Vincenzo Carnevale, il presidente del Consiglio comunale Giulio Mastrobattista, il senatore locale Claudio Fazzone e il governatore del Lazio Francesco Rocca.





In quell’occasione verranno svelati due nodi fondamentali: la data dell’inaugurazione, attesa per metà ottobre, e il calendario della stagione 2025/2026, che promette nomi e compagnie di rilievo nazionale.

Dopo tante attese, ora la comunità guarda con impazienza al taglio del nastro: non solo per entrare finalmente in uno degli spazi culturali attesi della città, ma anche per capire se il teatro “Nino Canale” riuscirà davvero a diventare il polo di riferimento che Fondi aspetta da tempo.