Rocca ricorda i tragici fatti dell’11 settembre

Da 24 anni, il giorno dell’11 settembre è una data stampata nella mente di tutti. Quelle torri, simbolo del potere economico, e non solo, dell’impero statunitense, crollarono sotto l’effetto di uno dei più grandi e impressionanti attentati della storia.

Tutti ricordiamo dove eravamo e cosa stavamo facendo quando iniziò a diffondersi la notizia. Era la prima news che veniva seguito in mondovisione. La tragedia, il dramma, la storia entravano dentro le case di ognuno di noi in diretta grazie al live della tv.





Anche il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha voluto ricordare tale anniversario, unendosi al ricordo delle vittime.

«L’11 settembre 2001 – ha spiegato Rocca – ha segnato per sempre la coscienza del mondo, mostrando la brutalità del terrorismo e l’urgenza di difendere ogni giorno i valori di libertà, democrazia e convivenza pacifica. Come cittadini del Lazio e come parte integrante della comunità internazionale, sentiamo il dovere di rinnovare la nostra vicinanza al popolo americano, a cui ci lega un’amicizia solida e autentica. Ricordare significa non permettere che la violenza prevalga sulla dignità umana, significa continuare a lavorare per una società sicura, giusta e inclusiva. Il Lazio, – ha poi precisato il presidente della Regione – terra di dialogo e di accoglienza, conferma il proprio impegno contro ogni forma di fanatismo e di odio, con la consapevolezza che solo nella memoria condivisa e nella solidarietà possiamo costruire un futuro di pace».