SuperEnalotto: centrati due “cinque” ad Aprilia

La fortuna fa tappa ancora una volta nel Lazio. Nel concorso del SuperEnalotto di martedì 9 settembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” da 41.640,61 euro ciascuno ad Aprilia, in provincia di Latina. Le giocate vincenti sono state registrate presso il bar ristorante La Cascina, in via Mediana 56, un locale molto frequentato della zona che, da questa settimana, potrà vantare di essere stato teatro di un piccolo grande colpo di fortuna.

Sebbene la cifra non sia paragonabile alle vincite milionarie che hanno reso celebre il concorso, i due premi rappresentano comunque un’importante boccata d’ossigeno per chi ha indovinato cinque dei sei numeri estratti.





L’ultimo “6” risale al 22 maggio scorso, quando a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, un fortunato giocatore portò a casa un montepremi da 35,4 milioni di euro, cambiando per sempre la propria vita. Da allora il jackpot ha ripreso a crescere progressivamente, e per la prossima estrazione di giovedì 11 settembre la cifra in palio ha già raggiunto i 49,5 milioni di euro.

Ad Aprilia, intanto, la notizia della vincita si è diffusa rapidamente con grande curiosità tra cittadini e clienti dell’attività in cui è stata fatta la giocata.