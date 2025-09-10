L’allarme del Pd: “Viabilità freno allo sviluppo”

I Circoli del Partito Democratico del Sud Pontino tornano a puntare i riflettori sul tema della mobilità, definita “il principale limite allo sviluppo dell’intero comprensorio”. La presa di posizione arriva in seguito alle osservazioni presentate al progetto della cosiddetta Pedemontana, rispetto al quale i dem segnalano criticità sostanziali: un tracciato che non risolverebbe i nodi reali del traffico, dubbi sulla sostenibilità ambientale e soprattutto l’assenza di garanzie finanziarie.

Ma, sottolineano dal PD, il problema va ben oltre la singola opera. “Le nostre comunità – si legge nel documento – si trovano ogni giorno a fare i conti con un sistema stradale fragile, insicuro e inadeguato. Basta un incidente sulla Flacca per paralizzare il territorio, mentre il transito dei mezzi pesanti continua a mettere a rischio i centri urbani. L’ampliamento del porto commerciale, inoltre, grava interamente sulla viabilità locale, senza infrastrutture dedicate”.





A pesare, secondo i Circoli democratici, è anche la mancanza di pianificazione. Nessun Comune del comprensorio pare disponga di un Piano Urbano del Traffico aggiornato, nonostante sia un obbligo di legge. Una lacuna che, spiegano, non solo complica la gestione quotidiana delle emergenze, ma rende impossibile elaborare progetti strutturali, intercettare finanziamenti e coordinare gli interventi.

L’appello è chiaro: riportare la viabilità al centro dell’agenda politica. “Non possiamo più limitarci a discutere di grandi opere annunciate e mai realmente confrontate con i territori – affermano –. Serve che la mobilità diventi una priorità assoluta, perché da essa dipendono sicurezza, qualità della vita e prospettive economiche e turistiche del Sud Pontino”.

Per questo i dem chiedono alle amministrazioni comunali un cambio di passo: aprire il dibattito nei Consigli comunali con trasparenza, coinvolgere le comunità, condividere lo stato dei progetti e definire impegni concreti. La proposta è quella di costruire una strategia comune a livello comprensoriale, partendo proprio dai Piani Urbani del Traffico, e di sollecitare Regione e Governo ad assicurare investimenti mirati per la messa in sicurezza della rete viaria esistente e per nuove opere realmente utili.

“La vera sfida – concludono – non è inseguire progetti lontani e incerti, ma iniziare subito a migliorare l’esistente, con una visione condivisa che finora è mancata”.