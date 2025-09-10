Aprilia, arrestato dopo incidente e fuga

Notte movimentata ad Aprilia, dove un uomo di 61 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Per lui è scattata anche una denuncia a piede libero per danneggiamento.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo era rimasto coinvolto in un incidente stradale e, invece di fermarsi, aveva deciso di darsi alla fuga. La centrale operativa del 112 ha subito inviato le pattuglie della Sezione Radiomobile, che hanno rintracciato l’auto e avviato un inseguimento per le strade cittadine.





Una volta raggiunto, il 61enne ha opposto una forte resistenza, tentando in tutti i modi di sottrarsi al fermo. Anche dopo l’arresto ha continuato a inveire e a minacciare i militari, che per bloccarlo hanno riportato alcune lesioni, poi medicate al pronto soccorso di Aprilia.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, fissata per il giorno successivo con rito direttissimo.