La Polizia di Stato, a Cisterna di Latina, nel corso di un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti ha arrestato un uomo, indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di coltivazione illegale di piante di marijuana.

L’indagato, soggetto classe 1965 e con precedenti specifici in materia di droga, aveva avviato una fiorente coltivazione di piante di marijuana su un terreno a lui riconducibile, celando tutte le piante sotto un telo di copertura scuro, presumibilmente per evitare che anche dall’alto potesse scoprirsi l’attività illegale.





Le attività investigative, svolte anche attraverso minuziose verifiche aeree dell’area interessata, dai poliziotti della sezione Anticrimine del Commissariato di Cisterna di Latina e hanno permesso di raccogliere fondati indizi in merito alla presenza di una coltivazione illegale riscontrata attraverso gli accertamenti sul posto che hanno confermato la presenza di oltre 100 piante di marijuana di altezza pari a circa 1,70 metri, la cui maturazione, essiccazione e successiva vendita avrebbe fruttato migliaia di euro sul mercato illecito.

Durante la perquisizione dell’abitazione, gli agenti hanno rinvenuto un intero piano adibito all’essiccazione della sostanza, nonché circa 3,9 chilogrammi di marijuana già essiccata, confezionata e pronta per la vendita al dettaglio. Inoltre, è stato sequestrato materiale per il confezionamento e per la pesatura della droga.

L’uomo, al termine degli accertamenti di rito, è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di convalida.

Si ricorda che il procedimento pende nella fase delle indagini, vige pertanto la presunzione di innocenza per l’indagato.

L’operazione, frutto dell’intuito investigativo degli agenti del Commissariato di Cisterna e del costante monitoraggio di soggetti noti per reati in materia di sostanze stupefacenti e testimonia l’impegno continuo della Polizia di Stato nel contrasto alla criminalità legata al traffico di droga.