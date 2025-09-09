Passa con il semaforo rosso e centra una moto

Incidente a Priverno l’altra sera, intervengono anche i carabinieri per fare luce sulla dinamica e l sinistro.

Secondo quanto riscontrato dai militari, infatti, l’incidente ha visto protagonista un’automobile che non si è fermata al semaforo ed è transitata con il rosso. Il fatto sabato sera sulla strada regionale 156 all0incontrocio con via Torretta Rocchigiana.





Alla guida dell’automobile c’era un 58enne di Roccagorga già noto alle forze dell’ordine. Ad avere la peggio un motociclista di 43 anni di Priverno che è stato anche elitrasportato presso un ospedale di Roma a seguito delle gravi ferite riportate. Il 58enne, invece, è stato portato al Fiorini di Terracina.

Quest’ultimo è stato denunciato per il reato di lesioni personali stradali gravi. I carabinieri, a seguito dei controlli hanno anche scoperto che l’auto su cui viaggiava era sprovvista di assicurazione.