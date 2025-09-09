Controlli sul lavoro, scatta una denuncia e sanzioni

Nella tarda serata dello scorso 5 settembre, a Terracina, i Carabinieri della locale Stazione, del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, della Polizia Locale del predetto comune, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina e dell’AUSL di Latina, hanno eseguito un servizio per la tutela della sicurezza nelle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo, richiesto dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza e predisposto dalla Questura di Latina, come condiviso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi in Prefettura.

Nello specifico, i Carabinieri hanno eseguito un accesso ispettivo presso un pub del posto, deferendo, in stato di libertà, una donna di 55 anni residente in provincia di Frosinone quale legale rappresentante del predetto esercizio commerciale, per la mancata indicazione del medico competente e per aver impiegato del personale senza la preventiva comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro (lavoro nero) e pertanto, è stata attivata la sospensione dell’attività imprenditoriale.





I Carabinieri hanno eseguito un ulteriore accesso ispettivo presso uno stabilimento balneare, il cui rappresentante si identifica in un uomo di 39 anni del posto, notificandogli ammende poiché all’interno dello stabilimento, all’interno di un locale adibito a deposito di bombole, erano presenti estintori non revisionati.

Non è stato possibile quantificare l’importo dell’ammenda, poiché per tale deposito, non è stata mai presentata la SCIA antincendio.