Allerta meteo, mercoledì temporali anche intensi

Allerta arancione per maltempo su tutto il Lazio dalla tarda serata e soprattutto nella notte di oggi, martedì 9 settembre, e per le successive 24-36 ore.

Soprattutto la giornata di mercoledì si preannuncia molto piovosa. Sono previste su tutte le zone del Lazio, e dunque anche nel territorio della provincia di Latina, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale.





Come spiegato dal sistema di allerta della Protezione Civile, i fenomeni potrebbero essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, nonché anche da locali grandinate e forti raffiche di vento.

Mentre i vari enti territoriali invitano la popolazione alla precauzione e, vista l’allerta arancione anche ad evitare eventi pubblici all’aperto, i principali modelli mostrano come in terra pontina i temporali potrebbero essere più intensi soprattutto nel pomeriggio e nella serata di mercoledì. Ma come spesso viene ricordato con le perturbazioni estive, è difficile programmare con assoluta certezza dove si creeranno. Tant’è che l’ultimo allertamento di tipo arancione è risultato eccessivo per la pioggia caduta.

Ma nonostante questo il sistema dell’allertamento è e rimane utile per evitare possibili eccessivi disagi in caso di condizioni meteo estreme.