Trovato con la cocaina, arrestato 21enne

Nella tarda mattinata di ieri, i Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Aprilia, all’esito di un mirato servizio di polizia giudiziaria finalizzato a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 21enne del luogo, già noto alle forze di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico, all’esito di mirata attività info-investigativa, i Carabinieri hanno sottoposto l’indagato a perquisizione personale e domiciliare.





Tale attività di polizia giudiziaria ha permesso ai militari dell’Arma dei Carabinieri di rinvenire nella disponibilità dell’indagato 30 involucri di cellophane contenenti complessivamente oltre 15 grammi di sostanza stupefacente cotta di tipo “cocaina”, estendendo la perquisizione presso l’abitazione dello stesso che ha dato esito negativo.

La sostanza stupefacente, è stata opportunamente repertata e sottoposta a sequestro e sarà sottoposta ad analisi di laboratorio.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto che si terrà con rito direttissimo.