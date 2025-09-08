I numeri da capogiro di “Vivila” che fa splendere Fondi

Si è chiuso il sipario domenica sera, sui tre week end e le sei serate dell’iniziativa “Vivila” che ha portato il centro storico a vivere di passeggiate culturali, scorci mozzafiato e tantissime iniziative a sfondo artistico, culturale e storico. Numeri da capogiro per una cittadinanza, e persone venute da fuori, che in circa mille persone hanno voluto gustare il centro di Fondi in un modo in cui non si era mai visto.

“Ci rivedremo. Presto” scrivono gli organizzatori sulla pagina Facebook dell’iniziativa postando alcuni scatti dell’ultima serata dal titolo “Difendila” conclusasi con una lettera aperta dal profondo valore di riscatto del territorio a firma di Daniele Mosconi e letta da Livio Montesarchio e dalla ciliegina sulla torta dell’esibizione del noto e famoso musicista fondano Paolo Recchia.





Tre ore di passeggiata che non annoiano, che incuriosiscono, che mettono insieme, poesie, racconti, drammi, danza, pittura, scultura, fotografia, musica, recitazione, storie, proiezioni e qualsiasi altra cosa possa venire in mente.

“Vivila è quel vicolo ancora da scoprire“ ribadiscono dall’associazione Il Quadrato che ha messo in piedi questa bella idea che ha permesso di entrare anche in luoghi davvero sconosciuti, tra vicoli stretti e difficilmente calpestati fino a cortili privati o la terrazza che sovrasta l’antico accesso alla città antica de La Portella.

Sì, “Vivila”, tra le altre cose è “quella passeggiata che t’ha fatto innamorare” o che è pronta a farlo in futuro. Oggi in tanti che hanno partecipato sono pronti a tornare a farlo per vedere e scoprire la parte storica di Fondi, scorci che forse non aveva mai visto, o di farlo con occhi nuovi.

I numeri rimangono da capogiro con oltre mille presenze in sei serate, quasi ottanta artisti fondani che si sono esibiti in oltre cinquanta tappe complessive.

E allora è normale che tutti, ma proprio tutti, compresi coloro che si sono messi a disposizione e hanno provato di trasmettere qualcosa al pubblico itinerante, non vedono l’ora di conoscere le nuove date e le nuove esortazioni di un bell’evento che ha sicuramente caratterizzato l’estate fondana 2025.