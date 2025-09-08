Esplosione a Latina, i carabinieri trovano armi e droga

All’alba di ieri, i Carabinieri di Latina sono intervenuti in via Guido Rossa, dove, poco prima, si era verificata l’esplosione di un ordigno, probabilmente di fattura artigianale, collocato, davanti al portone di ingresso della palazzina, che è stato danneggiato insieme all’ascensore dello stabile.

Sul posto, sono poi intervenuti Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, che hanno anche eseguito un sopralluogo.





Nell’ambito delle verifiche prontamente avviate ed eseguite dopo la messa in sicurezza dell’area, e il riscontro dell’assenza di persone ferire e danni alla struttura portante, è stata eseguita un’accurata ispezione, che ha permesso di rinvenire in un locale di pertinenza condominiale tre pistole, tutte con matricola abrasa, cal. 9 e 7.65 con relativo munizionamento, per complessive 72 cartucce, nonché circa 25 grammi di cocaina, suddivisa in 57 dosi, tutto sottoposto a sequestro.

Si è proceduto alla denuncia di stato di libertà di due soggetti abitanti nello stabile: il primo, un 25enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di poco meno di due grammi di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi, circa 400 euro in contanti ritenuti essere il possibile provento dell’attività illecita, l’altro, un 20enne, è stato denunciato per ricettazione, in quanto è stato rinvenuto un ciclomotore, privo di targa, rubato a Roma nel gennaio 2021.

Proseguono le indagini dei Carabinieri al fine di accertare la matrice del gesto e di individuare gli autori del reato.