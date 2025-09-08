Esplode un altro ordigno: paura a Latina

Nella notte trascorsa, su richiesta pervenuta al 112 N.U.E., i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina sono intervenuti in via Darsena, dove, poco prima, si era verificata l’esplosione di un ordigno, di verosimile fattura artigianale, collocato, da ignoti, davanti al muro di cinta di un consorzio di più abitazioni, danneggiandolo.

Sul posto, sono poi giunti i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Latina, che hanno eseguito un accurato sopralluogo, all’esito del quale, tra le altre cose, sono stati anche repertati frammenti dell’esplosivo, per i successivi accertamenti.





Proseguono le indagini dei Carabinieri al fine di accertare la matrice del gesto, individuare gli autori del reato e verificare eventuali connessioni tra l’evento in disamina e la deflagrazione che ha devastato l’ingresso di un condominio.