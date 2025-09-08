Drammatico incidente a Terracina, muore una giovane

Notte di sangue sulle strade pontine. Tra sabato e domenica, intorno all’1.30, un violento schianto lungo il raccordo che collega l’Appia alla Pontina a Terracina, è costato la vita a una ragazza di appena 19 anni. La vittima è Olsi Pezi, giovane di origine albanese residente a Fondi, che viaggiava come passeggera sull’auto guidata dal fratello, miracolosamente uscito illeso.

La dinamica della tragedia è ancora al vaglio della Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire ogni dettaglio. Secondo le prime ipotesi, la Mercedes su cui viaggiavano i due fratelli avrebbe sbandato, urtando contro il guard rail e finendo poi di traverso sulla carreggiata. Proprio in quel momento stava sopraggiungendo una Peugeot 107, che non ha potuto evitare l’impatto contro la fiancata dell’auto dove era seduta la giovane, colpendola in pieno dopo una curva.





A guidare l’utilitaria francese una giovane di Sabaudia, rimasta ferita ma non in pericolo di vita: per lei contusioni e alcune fratture. Molto più tragico, invece, l’esito per la passeggera della Mercedes, che probabilmente è morta sul colpo, non lasciando scampo ai soccorritori del 118 arrivati subito dopo insieme ai Vigili del Fuoco. Resta da chiarire cosa abbia provocato la perdita di controllo dell’auto.