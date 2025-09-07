Segnalata una rissa ma trovano in strada una persona un’auto danneggiata

Mattinata iniziata in modo impegnativo quella di sabato per i carabinieri di Latina dovuti intervenire in quel di Sezze dove era stata segnalata una rissa in strada.

Una volta sul posto i militari hanno riscontrato la presenza di una sola persona: si tratta di un uomo del posto di 39 anni già noto alle forze dell’ordine e in evidente stato di alterazione dovuta all’eccesso di alcol. Il tizio, a dorso nudo e scalzo si trovava al centro della carreggiata, dove era anche ferma la sua automobile con il parabrezza e gli specchietti danneggiati.





Interrogato, il 39enne ha detto di non ricordare nulla di quanto accaduto e ha anche rifiutato le cure mediche.

I carabinieri stanno svolgendo le indagini per tentare di fare chiarezza sull’accaduto. L’obiettivo, è innanzitutto comprendere se ci sia stata o meno questa rissa e in caso identificare chi possa avervi partecipato.