Fondi, aggredisce la compagna e semina il caos

Serata di tensione ieri a Fondi, dove la Polizia di Stato è dovuta intervenire nei pressi di un supermercato del centro dopo una segnalazione al 112 che parlava di un’aggressione ai danni di una donna.

All’arrivo della pattuglia, la vittima ha raccontato agli agenti del Commissariato locale di essere stata colpita dal compagno, con il quale già da tempo i rapporti erano caratterizzati da continue discussioni e atteggiamenti prevaricatori. Proprio dopo quest’ennesimo episodio la donna ha deciso di sporgere denuncia, mettendo nero su bianco le violenze subite.





Nel frattempo, però, l’uomo non si era fermato: in evidente stato di ubriachezza, è stato segnalato mentre tentava di forzare la porta di casa della compagna. All’arrivo delle volanti la scena è degenerata: l’aggressore, fuori controllo, si è scagliato contro i poliziotti e, condotto in Commissariato, ha continuato a dare in escandescenze, arrivando persino a distruggere una fotocopiatrice.

Alla luce del suo comportamento violento, l’uomo è stato tratto in arresto con le accuse di maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Trattenuto nelle camere di sicurezza a suo carico anche la segnalazione per ubriachezza molesta.