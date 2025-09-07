Danneggia il bar della stazione e tenta la fuga

Serata movimentata l’altra sera alla stazione ferroviaria di Latina, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono dovuti intervenire dopo una segnalazione giunta al 112.

Secondo quanto ricostruito, un uomo di 49 anni di Terracina, già noto alle forze dell’ordine e in evidente stato di ubriachezza, avrebbe prima molestato gli addetti del bar della stazione e poi, spostandosi verso i servizi igienici del locale, avrebbe mandato in frantumi il vetro di una finestra. Subito dopo si sarebbe allontanato rapidamente, cercando di far perdere le proprie tracce.





I militari, arrivati sul posto pochi minuti dopo, hanno raccolto la testimonianza degli esercenti e la descrizione dettagliata dell’uomo. Le ricerche sono scattate immediatamente e, poco distante, in via della Stazione, il 49enne è stato individuato e fermato.

Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà con l’accusa di danneggiamento.