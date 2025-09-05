Un comitato e la petizione per dire no al parcheggio

A Lenola si riaccende il dibattito cittadino attorno all’area che si sviluppa sotto la Basilica della Madonna del Colle. Dopo settimane di discussioni e prese di posizione, un gruppo di cittadini ha deciso di organizzarsi dando vita al Comitato “Parco Basilica”, che nelle ultime ore ha lanciato una petizione per spingere il Comune a realizzare un’area verde al posto di altre opere.

La proposta del comitato non è solo un’idea per migliorare lo spazio urbano, ma rappresenta anche una chiara alternativa al progetto del parcheggio, ipotesi che nelle scorse settimane ha fatto infuriare buona parte della popolazione. La polemica era diventata talmente accesa che lo stesso sindaco, Fernando Magnafico, aveva diffuso un video per rassicurare la cittadinanza, parlando di un’opera tutt’altro che certa e legata all’approvazione e ai fondi della Regione.





Ma in molti, a quanto pare, non hanno intenzione di aspettare risposte ufficiali e si sono già mobilitati. Da qui la decisione di puntare su una raccolta firme che possa coinvolgere non solo i residenti, ma anche persone dei comuni vicini.

Le sottoscrizioni saranno raccolte ai banchetti che verranno montati in diverse zone del paese, a partire dall’area del Colle, ma sarà possibile aderire anche online, come annunciato dagli organizzatori attraverso i social.

Lo scontro, dunque, entra in una nuova fase: da un lato chi sostiene l’idea di un parcheggio, dall’altro chi difende la vocazione storica e spirituale del luogo proponendo un parco. La parola passa ora ai cittadini, che con le firme proveranno a indirizzare le scelte dell’amministrazione comunale.