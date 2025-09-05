Si riunisce la commissione: da decidere a chi intitolare il teatro

L’11 settembre alle 10.30 si riunisce la commissione toponomastica con un solo punto all’ordine del giorno: decidere dell’intitolazione del teatro di Fondi.

Alla commissione prenderanno parte oltre i membri, anche il sindaco Beniamino Maschietto, i due assessore Vincenzo Carnevale e Santina Trani, nonché due esperti esterni.





Si tratta probabilmente del primo atto che dovrebbe portare, nel giro – si spera – di non molto tempo all’apertura del teatro di via Molta di Santa Maria.

Oltre alla curiosità sulla scelta su cui faranno ricadere la decisione i membri della commissione consiliare, a Fondi da settimane si chiacchiera con insistenza una data: quella del 18 ottobre per un ipotetico taglio del nastro.

Al momento, di tale inaugurazione non c’è ombra negli atti o nelle dichiarazioni ufficiali. Ma in molti sono pronti a scommettere che siamo giunti finalmente ad un momento di svolta e che, questa volta, l’apertura dovrebbe essere questione di settimane, o al massimo qualche mese.

Forse, qualcosa di più se ne saprà dopo la commissione della prossima settimana, ammesso che si riesca a decidere nell’immediato a chi intitolare il nuovo luogo di cultura della città.