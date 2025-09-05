Rubano carte di credito, arrestati in tre

Colpo fallito a Latina per tre persone di origine straniera, fermate dalla Polizia con l’accusa di furto aggravato e utilizzo indebito di carte di credito rubate.

Tutto è iniziato in mattinata, quando una pattuglia della Squadra Volante è stata allertata dalla Sala Operativa per la presenza sospetta di un’auto che si aggirava tra i parcheggi dei supermercati. A riconoscerla per primo è stato un agente libero dal servizio, che ha seguito la scena e avvisato i colleghi.





La macchina segnalata è stata intercettata in zona Borgo Piave. I tre occupanti si sono divisi in fretta: uno si è allontanato a piedi, mentre una donna e un ragazzo hanno puntato verso un bancomat. Ma all’arrivo delle Volanti, i due hanno provato a liberarsi in fretta di quello che avevano in mano, gettando carte di credito e un cellulare in un cestino.

Recuperato il materiale, gli agenti hanno scoperto che si trattava proprio di oggetti rubati poco prima. Le immagini della videosorveglianza del supermercato hanno chiarito tutto: con una tecnica ormai collaudata, uno dei complici ha distratto un cliente fingendo di aver trovato un paio di occhiali a terra, mentre gli altri due ne approfittavano per sfilargli dal bagagliaio il borsello con dentro carte, telefono ed effetti personali.

I tre, subito dopo, si erano spostati all’ufficio postale nel tentativo di usare quelle carte per prelevare contanti. Un’operazione fermata sul nascere grazie al pronto intervento degli agenti.

Portati in Questura per l’identificazione, è emerso che due di loro avevano già diversi precedenti per reati contro il patrimonio. Tutti e tre sono stati arrestati e trattenuti nelle camere di sicurezza, in attesa di comparire davanti al giudice per il rito direttissimo.