Da stasera a domenica a Fondi la Festa dell’Unità

Per il terzo anno consecutivo torna a Fondi la Festa dell’Unità, che quest’anno si svolgerà nella cornice di Piazza Duomo nei giorni 5, 6 e 7 settembre. Tre serate dedicate a musica, buon cibo e momenti di confronto su temi di grande attualità.

Venerdì 5 settembre l’apertura sarà dedicata al dibattito su pace, lavoro e futuro. Interverranno la Senatrice Susanna Camusso, le Consigliere regionali Sara Battisti e Vittoria Nallo e il Segretario Lorenzo Cervi. A seguire, spazio alla musica con il concerto dei Cherry Pie.





Sabato 6 settembre il tema sarà verde e benessere urbano, con la partecipazione dell’Onorevole Matteo Orfini, dell’ex Presidente del Parco Nazionale del Circeo Giuseppe Marzano, della Presidente del circolo locale di Legambiente Paola Marcoccia e del Consigliere comunale Salvatore Venditti.

Domenica 7 settembre la Festa si chiuderà con un focus sulla cultura diffusa. Insieme alla Vice Segretaria Rosaria Alfinito, dialogheranno il giornalista Francesco Erbani, il Professore di Archeologia Massimiliano Di Fazio e le associazioni “Giuseppe De Santis” e “Un Ponte Per”. La serata si aprirà con un momento di ricordo dedicato a Pietro Ingrao e terminerà con la musica popolare dei Malerva, tra pizziche e tammurriate.

Tre giorni di festa e partecipazione per riflettere insieme, confrontarsi e vivere momenti di comunità.