Viola le prescrizioni dei domiciliari, 30enne di Aprilia finisce in carcere

Mercoledì i carabinieri della Stazione di Aprilia hanno tratto in arresto un 30enne del posto, già noto alle forze di polizia, raggiunto in esecuzione da una misura di custodia cautelare in carcere emessa dall’ufficio Gip del Tribunale ordinario di Latina.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso sulla scorta delle inosservanze delle prescrizioni imposte all’indagato, documentate dagli stessi carabinieri e relative alla meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, a cui l’uomo era sottoposto dallo scorso mese di aprile per i reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi, lesioni personali, atti persecutori e minaccia a pubblico ufficiale.





All’atto dell’esecuzione del citato provvedimento restrittivo, i carabinieri hanno sottoposto il 30enne a perquisizione personale e domiciliare, rinvenendo nella sua disponibilità circa 11 grammi di hashish e circa 2.700 euro in banconote, “che si ritiene essere il provento dell’attività illecita di smercio di sostanza stupefacente”.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre l’uomo è stato altresì denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio. Espletate le formalità di rito, è stato quindi tradotto presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria mandante.