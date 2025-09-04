Sfonda la porta e dà fuoco alla casa: 35enne arrestato a Fondi, ferito l’inquilino. La pista della droga

Nella mattinata di mercoledì i carabinieri della Tenenza di Fondi hanno tratto in arresto un uomo di 35 anni del luogo, già noto alle forze di polizia: è accusato dei reati di incendio e lesioni personali aggravate.

Su richiesta pervenuta al numero unico per le emergenze 112, nel corso della nottata, intorno alle 3, i carabinieri erano intervenuti nel centro storico. Poco prima, era divampato un rogo all’interno di un’abitazione in via Nino Bixio.





Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno riscontrato la presenza di un 40enne pluripregiudicato marocchino che, durante l’accaduto, si trovava nell’immobile interessato dalle fiamme. L’uomo ha denunciato agli intervenuti che, mentre si trovava in casa, un uomo, dopo aver forzato la porta d’ingresso, si era introdotto nell’appartamento da lui occupato e, dopo aver raggiunto la camera da letto, aveva innescato l’incendio, cospargendo del liquido infiammabile sul pavimento, per poi darsi alla fuga.

All’esito di accertamenti preliminarmente condotti, sulla scorta delle informazioni raccolte nell’immediato, compresa la descrizione del soggetto indicato quale autore dell’evento, i carabinieri guidati dal tenente Alessandro Ragni hanno avviato una mirata attività di ricerca che ha permesso di rintracciare in breve tempo l’indagato, che presentava ustioni all’altezza delle mani e di una caviglia. Pertanto, si è proceduto ad eseguire una perquisizione presso la sua abitazione, al cui interno sono state riscontrati ulteriori elementi riconducibili alla scena del crimine.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti i dei vigili del fuoco di Terracina, che hanno provveduto a domare le fiamme, e i soccorritori del 118, che dopo aver prestato le prime cure al 40enne lo hanno trasportato presso l’ospedale di Terracina, dove gli sono state riscontrate delle ustioni agli arti inferiori.

Ancora da chiarire, le motivazioni del raid incendiario. Al momento, la pista privilegiata dagli investigatori è quella che porta a un regolamento di conti nell’ambito del mondo dello spaccio di droga.

