Rapine ed estorsioni ai ragazzini: due arresti della polizia a Latina

Nella giornata di mercoledì la Squadra Mobile di Latina ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale pontino Giuseppe Cairo, su richiesta del sostituto procuratore Giuseppe Miliano, nell’ambito di un’indagine avviata a seguito di alcuni episodi di rapina ed estorsione commessi nel centro cittadino ai danni di minorenni.

“Le indagini hanno accertato che due soggetti, ritenuti gravemente indiziati, avrebbero agito in concorso tra loro, utilizzando violenza e minacce per costringere diverse vittime minorenni a consegnare loro denaro e beni”, spiega la Questura. “ Tra gli episodi contestati, vi sono minacce dirette con frasi intimidatorie, uso di violenza fisica e sottrazioni di denaro contante e carte prepagate”.





“Tra i casi più significativi, si segnalano minacce rivolte a giovani per farsi consegnare somme di denaro anche molto contenute, ma con modalità che hanno generato grande paura nelle vittime. In un episodio, una vittima è stata bloccata con la forza e costretta a consegnare una somma di denaro, mentre in un altro caso sono stati sottratti oggetti e contanti dopo una colluttazione”.

Le attività investigative, condotte nel mese di agosto 2025 dai poliziotti della Squadra Mobile, hanno evidenziato una serie di comportamenti reiterati che hanno allarmato la comunità locale, in particolare per la vulnerabilità delle vittime coinvolte. Vittime che, raccogliendo l’appello lanciato dal procuratore aggiunto Luigia Spinelli, che aveva richiamato l’attenzione sulle crescenti problematiche legate a reati commessi ai danni di minori, si sono poi rivolte con fiducia alle istituzioni.

Al termine degli accertamenti, i due indagati sono stati associati alla casa circondariale di Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria.