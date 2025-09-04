Lite per un parcheggio a Sperlonga, le buca le ruote della macchina: anziano denunciato

Nella mattinata di mercoledì i carabinieri della Stazione di Sperlonga hanno deferito, in stato di libertà, un 69enne del posto, già noto alle forze di polizia. Danneggiamento, il reato contestato.
A seguito di un attività d’indagine scaturita dalla querela presentata lo scorso 19 agosto da una 57enne, i militari dell’Arma hanno identificato l’indagato quale autore della foratura di due pneumatici dell’autovettura della donna. Ad “incastrarlo”, anche la visione dei filmati estrapolati dai sistemi di sorveglianza presente in zona.
Nel corso delle indagini è emerso che l’uomo avrebbe agito per futili motivi, verosimilmente riconducibili ad una discussione per problemi di parcheggio.