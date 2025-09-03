Sorpreso a Terracina con grimaldelli e documenti rubati, pluripregiudicato denunciato

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sul territorio finalizzati a garantire la sicurezza della cittadinanza, la polizia di Terracina ha proceduto al controllo di un uomo che si aggirava con fare sospetto nel parcheggio delle autolinee in piazza XXV Aprile.

Durante il servizio di pattugliamento gli agenti lo hanno individuato, lui alla vista della pattuglia ha tentato di allontanarsi. A seguito dell’approfondimento dei controlli, gli agenti hanno rinvenuto nel suo zaino tre grimaldelli artigianali, oltre a un borsello con chiavi di un’autovettura e documenti personali poi risultati rubati e denunciati in un episodio precedente.





“Grazie all’efficace attività di controllo e monitoraggio del territorio – commenta la Questura di Latina – la polizia ha potuto intervenire tempestivamente, deferendo l’individuo all’autorità giudiziaria per i reati di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e ricettazione”.

Nei confronti dell’uomo, residente in altra località e rilevatosi pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato inoltre emesso un foglio di via obbligatorio dal Comune di Terracina.

La polizia ribadisce il proprio “impegno costante nell’attività di prevenzione e contrasto della criminalità, con particolare attenzione ai reati predatori, attraverso un controllo capillare del territorio a tutela della sicurezza pubblica”.