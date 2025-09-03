Pistole scacciacani modificate e droga, un arresto a Cisterna di Latina

Nel pomeriggio di martedì la polizia ha tratto in arresto un uomo di Latina, rintracciato a Cisterna dai poliziotti del Commissariato e trovato in possesso di tre pistole scacciacani modificate, munizionamento e droga.

L’uomo era in fase di rintraccio per l’esecuzione di alcune notifiche, quando è stato individuato e riconosciuto dai poliziotti di Cisterna. Durante i successivi controlli gli agenti hanno approfondito le verifiche presso una pertinenza dell’abitazione in cui l’uomo si trovava ed hanno rinvenuto le tre pistole scacciacani, “che erano state del tutto modificate ed alterate tanto da ottenere la potenzialità offensiva tipica delle armi comuni da sparo”.





Oltre alle armi, gli agenti hanno trovato anche alcune munizioni. All’interno dell’autovettura in precedenza condotta dall’uomo, i poliziotti hanno anche rinvenuto e sequestrato anche della sostanza, poi risultata essere cocaina, divisa in dosi per un totale di 10 grammi.

L’uomo, soggetto con pregiudizi penali e di polizia, era già stato arrestato in passato per fatti analoghi, per i quali aveva scontato una pena agli arresti domiciliari recentemente terminata, ed era già destinatario di un avviso orale emesso dal Questore di Latina nel 2024.

Tenuto conto di quanto emerso e verificata la possibile potenzialità offensiva delle armi clandestine rinvenute, è stato tratto in arresto per detenzione abusiva di armi da sparo clandestine e munizionamento, alterazione di pistole e detenzione di droga ai fini di spaccio.

Su disposizione del pubblico ministero, a seguito degli accertamenti di rito è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.