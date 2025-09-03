Formia, tentata rapina a caccia di una bici: due giovani arrestati

Nei giorni scorsi, a Formia, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia locale hanno arrestato in flagranza di reato due giovani, rispettivamente di 22 e 23 anni, residenti a Napoli: sono accusati dei reati di tentata rapina in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.

I carabinieri, su richiesta pervenuta al numero unico per le emergenze 112, sono intervenuti perché i due malviventi stavano cercando di impossessarsi della bicicletta un giovane straniero. Una volta sopraggiunti i militari dell’Arma hanno individuato i due soggetti e, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a raggiungerli e a trarli in arresto.





Al termine delle formalità di rito, gli arrestati sono stati tradotti presso la casa circondariale di Cassino e il giudice per le indagini preliminari, accogliendo le richieste della Procura della Repubblica di Cassino, ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti degli autori della tentata rapina la misura cautelare degli arresti domiciliari.