Formia, danneggia le auto in sosta e si scaglia contro i poliziotti

Nei giorni scorsi, a Formia, la polizia è intervenuta in località Santo Janni, dove al numero unico per le emergenze 112 era stata segnalata la presenza di una persona molesta che stava danneggiando le autovetture parcheggiate.

Gli agenti del Commissariato cittadino hanno immediatamente individuato il soggetto segnalato, in evidente stato di alterazione, il quale si è mostrato sin da subito poco collaborativo e insofferente al controllo, per poi scagliarsi contro di loro. Lo stesso è stato contenuto e, alla luce delle condotte descritte, tratto in arresto.





All’interno dei locali del Commissariato, spiega la polizia, “l’uomo ha continuato ad avere un atteggiamento riottoso e violento, arrivando a sferrare un calcio al polso di un operatore, il quale ha riportato lesioni personali con prognosi di otto giorni”.

L’uomo è stato quindi arrestato in ordine ai reati di danneggiamento aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa di udienza di convalida con eventuale giudizio direttissimo, che si è svolto nella giornata di martedì. Gli è stata inoltre applicata la misura del divieto di ritorno nel comune di Formia per la durata di tre anni.