Ventotene celebra il Seminario europeo con un annullo filatelico speciale

Ventotene ha fatto da cornice, nella serata di domenica 31 agosto, alla 44ª edizione del Seminario di Ventotene, appuntamento che da anni richiama attenzione e riflessioni sul futuro dell’Europa. Per l’occasione, Poste Italiane ha scelto di rendere omaggio all’evento con la realizzazione di uno speciale annullo figurato e di una cartolina dedicata.

All’interno della Sala Polivalente “Umberto Elia Parravicini”, in via Granili, è stato allestito uno spazio temporaneo di Poste Italiane dove cittadini e appassionati hanno potuto non solo acquistare la cartolina celebrativa, ma anche timbrare con l’annullo filatelico la propria corrispondenza, trasformandola in un ricordo unico dell’iniziativa.





Non è mancato l’interesse dei collezionisti, che hanno trovato a disposizione non solo la cartolina dedicata all’evento e lo speciale annullo, ma anche una selezione di emissioni recenti e prodotti filatelici: dai folder alle pubblicazioni, dalle cartoline alle buste “primo giorno”, senza dimenticare i raccoglitori e i libri pensati per chi ama custodire e arricchire la propria collezione.

Un posto speciale lo ha avuto anche il francobollo dedicato al Manifesto di Ventotene, emesso nell’agosto del 2021 per ricordare gli 80 anni dalla stesura del documento che ha segnato la storia del pensiero europeista.

Con questa iniziativa, Ventotene non solo rinnova il legame con la sua vocazione europea, ma diventa ancora una volta punto d’incontro tra storia, cultura e passione collezionistica.