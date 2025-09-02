Incendio di materiale pericoloso, denunciato 64enne

Carabinieri di Sperlonga in azione nella mattinata di lunedì.

È stato denunciato un uomo di 64 anni di Fondi che, secondo quanto appurato dai militari pare avesse appiccato un incendio in un luogo dove erano presenti rifiuti speciali.





I carabinieri erano stati attratti dalle fiamme e dalla nube nera a bordo della strada Flacca.

Una volta che i carabinieri sono giunti sul posto pare che si sia provato a giustificare parlando di cause fortuite che avevano dato il là al rogo. Ma a seguito di testimonianze di operai presenti in zona le ricostruzioni sono state diverse.

Pare che il 64enne, titolare dell’attività, abbia volontariamente bruciato stralci di potatura e vario materiale plastico, tessile e ferroso accantonati sul proprio terreno. Il forte vento avrebbe fatto il resto interessando un’area di circa 8500 mq,

Fiamme poi domate dai Vigili del Fuoco di Terracina.