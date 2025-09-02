Controlli a Fondi nei giorni scorsi, riscontrate irregolarità

Una vasta operazione interforze, condotta dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di Finanza, dalla Polizia Locale, dai Vigili del Fuoco, dall’ASL Latina e dal Dipartimento di Prevenzione, ha portato alla verifica di numerosi locali e attività commerciali nel centro cittadino. L’operazione ha avuto esiti significativi, con sanzioni amministrative, denunce e provvedimenti di sospensione di attività.

Nel corso dei controlli, le forze di polizia hanno identificato un totale di 193 persone, riscontrando diverse irregolarità in vari esercizi pubblici. Tra le principali problematiche emerse, alcune attività sono state sospese per gravi carenze igienico-sanitarie, mancanza di documentazione obbligatoria, e violazioni delle normative antincendio.





In particolare, una persona è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, mentre un’altra sanzione è stata emessa per il mancato rispetto della normativa relativa al lavoro irregolare e l’assenza di sicurezza sul posto di lavoro. Altri locali sono stati multati per la mancata emissione di scontrini fiscali, mentre è stato segnalato il titolare di un esercizio per gravi violazioni legate alla sicurezza antincendio.

L’operazione ha anche portato al sequestro di sostanza stupefacente, in particolare 5,5 grammi di hashish, rinvenuti in piazza Anfiteatro. Le indagini sono ancora in corso per identificare i responsabili.

Questi controlli fanno parte di un’azione coordinata per garantire il rispetto delle normative di sicurezza, salute pubblica e giustizia fiscale, e rientrano in un più ampio piano di monitoraggio volto a tutelare la qualità della vita dei cittadini e a contrastare fenomeni di illegalità.

Sono inoltre in corso verifiche sulla regolarità contributiva e assicurativa di alcuni lavoratori identificati durante l’operazione.

Le forze dell’ordine ribadiscono l’impegno nel mantenere alto il livello di sicurezza e di legalità sul territorio comunale.