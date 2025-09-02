Bentornata Serie A: cosa aspettarsi da questa stagione?

La Serie A Enilive 2025/2026 è ripartita e l’aria è quella delle prime volte: nuovi allenatori, volti inediti, ritorni gloriosi. L’avvio della 1ª giornata è arrivato già sabato 23 agosto e prosegue tra domenica e lunedì, con i primi verdetti che hanno scaldato la discussione.

Il calendario ufficiale era stato svelato il 6 giugno, al Teatro Regio di Parma, durante il Festival della Serie A, con la conferma del format “asimmetrico” e la distribuzione dei big match lungo l’arco dei nove mesi.





Questa ripartenza significa per moltissimi tifosi “tornare allo stadio”, quindi muoversi per tempo alla ricerca dei biglietti Serie A, organizzare trasferte, scegliere le partite imperdibili e farsi trovare pronti quando la stagione entrerà nel vivo.

Un calendario che accende subito i riflettori

L’architettura del torneo conferma l’asimmetria tra andata e ritorno (almeno otto giornate di distanza tra i due confronti con la stessa avversaria), l’alternanza casa/trasferta per le grandi coppie cittadine e due turni infrasettimanali in autunno e nel periodo dell’Epifania.

Nessuna sosta invernale: si gioca anche nelle settimane di 21 e 28 dicembre e 3 gennaio. Le soste per le Nazionali restano quattro (7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre, 29 marzo) e l’ultima giornata è fissata al 24 maggio 2026.

Già al via il tabellone offre incroci pesanti e derby posizionati lontano dal debutto, come previsto dai criteri di compilazione. La 1ª giornata ha messo in vetrina, tra le altre, Sassuolo-Napoli 0-2 con il primo gol della stagione firmato McTominay e la punizione di De Bruyne, Roma-Bologna 1-0, Milan-Cremonese 1-2 e Genoa-Lecce 0-0; il resto del turno scorre tra domenica e lunedì con Inter-Torino nel posticipo.

Panchine nuove, idee nuove. E un mercato che alza l’asticella

Il campionato riparte con una vera rivoluzione sulle panchine: Cristian Chivu all’Inter, Gian Piero Gasperini alla Roma, Massimiliano Allegri al Milan, Ivan Juric all’Atalanta, Maurizio Sarri di nuovo alla Lazio; confermati Antonio Conte al Napoli, Igor Tudor alla Juventus, Fabio Grosso al Sassuolo. La griglia delle 20 squadre è ormai definita dai club e dalle comunicazioni ufficiali.

Il calciomercato estivo, aperto fino al 1° settembre 2025, ha già ridisegnato le ambizioni: il Napoli ha accolto Kevin De Bruyne, la Juventus ha puntato su Jonathan David, l’Inter ha inserito qualità e gamba con Sucic e Andy Diouf, la Roma ha aggiunto profondità e gol, il Milan ha riportato esperienza con Modrić e completato il reparto difensivo. Squadra per squadra, le operazioni ufficiali sono tracciate e aggiornate nei tabelloni di riferimento.

Il quadro che ne esce è competitivo come non mai: Napoli e Inter restano riferimenti naturali, Juve e Roma inseguono con idee chiare, Milan e Fiorentina provano a risalire. Le neopromosse, con Pisa e Cremonese in testa, portano entusiasmo e qualche intesa tattica destinata a lasciare segni nel medio periodo.

Le certezze sono poche: ed è esattamente questo che rende questa A così attraente.

Curiosità, diritti tv e il nuovo pallone: perché questa A “sa di nuovo”

C’è anche la parte di “colore”, quella che fa atmosfera. La Lega Serie A e PUMA hanno presentato il nuovo Orbita Serie A Enilive 2025/2026: un pallone che unisce tecnologia e una grafica multicolore pensata per celebrare il design italiano, con debutto ufficiale alla prima giornata.

Sul fronte diritti tv, il ciclo 2024–2029 conferma l’assetto con tutte le 10 partite per giornata su DAZN e 3 in co-esclusiva su Sky e NOW, una ripartizione che incide anche sulla costruzione del calendario e sulla distribuzione degli orari.

Tra le note di servizio utili al tifoso: la stagione non prevede sosta invernale, i due infrasettimanali sono in ottobre e gennaio, e le finestre per le Nazionali scandiscono l’autunno e la primavera. È l’ennesima dimostrazione di quanto la Serie A stia cercando un equilibrio tra spettacolo, esigenze dei club e platea tv, conservando però il proprio DNA competitivo.

Il primo weekend ha già dato una scossa: il marchio di De Bruyne e McTominay al debutto del Napoli, la vittoria “di lotta” della Roma, la sorpresa della Cremonese a San Siro. Se questa è l’ouverture, prepariamoci a una stagione dove i dettagli, dal tocco di un fuoriclasse al programma dei turni, faranno davvero la differenza.