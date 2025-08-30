Rifiuti pericolosi su terreno di proprietà, scatta sequestro e denunce

Nel corso della mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Latina Borgo Sabotino, hanno deferito in stato di libertà, un uomo e una donna, rispettivamente dell’età di 67 e 63 anni, residenti a Nettuno, per il reato di abbandono di rifiuti.

In particolare, i Carabinieri, a seguito di un controllo eseguito in un terreno di proprietà degli indagati, hanno riscontrato la presenza di rifiuti, alcuni dei quali pericolosi.





Pertanto i militari dell’Arma, in esito a quanto hanno rilevato, hanno posto sotto sequestro il terreno.