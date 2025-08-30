Piove? Non più, ma in realtà ne è caduta davvero poca

La giornata da allerta meteo arancione di venerdì si è risolta in un buco nell’acqua, quasi senza di essa, in quanto di pioggia in zona se ne è vista davvero poca. Un po’ di più quella caduta a nord del territorio pontino e nelle zone interne, ma molto meno dei possibili fenomeni previsti anche dal bollettino della Protezione Civile regionale.

Se la mattinata di sabato porta con sé ancora un po’ di variabilità, da intorno ora di pranzo il clima dovrebbe definitamente stabilizzarsi con sole prevalente in gran parte delle nostre zone.





Se il clima è sicuramente più fresco, a seguito della perturbazione passata nella notte tra venerdì e sabato, da domenica o lunedì le temperature torneranno leggermente a salire in attesa di un’altra breve perturbazione che potrebbe farsi viva nella giornata di martedì. Poi tornerà a splendere il sole per permettere agli amanti del mese di settembre di godersi il mare.