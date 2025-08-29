Violenza digitale e commenti sessisti, il caso con vittime anche locali

Negli ultimi giorni l’Italia è stata scossa da due casi distinti ma emblematici di violenza digitale contro le donne: la rimozione del gruppo Facebook “Mia Moglie” e la chiusura del forum Phica.eu. Quelle che emergevano come normalità, si sono rivelate piazze rumorose di voyeurismo, commenti degradanti e attacchi alla dignità femminile.

Il gruppo “Mia Moglie”, attivo su Facebook dal 2019, è esploso nel mirino con l’aumento di decine di migliaia di utenti. Centinaia di foto intime — a volte ritoccate con intelligenza artificiale — venivano condivise senza consenso, e messe in vetrina con commenti sessisti. Tutto è finito grazie alle prime denunce pubbliche.





Le indagini della Polizia Postale hanno ora sotto esame centinaia di iscritti. Le leggi italiane prevedono pene fino a diversi anni di carcere per chi diffonde immagini intime senza autorizzazione.

A pochi giorni, è arrivato lo stop al famoso forum, quello di Phica.eu, attivo da vent’anni, dove sono state caricati scatti rubati da social media e TV di donne comuni, influencer e politiche. Tra le vittime: Giorgia Meloni, Elly Schlein, Alessandra Moretti e anche la pontina Valeria Campagna, consigliera comunale di opposizione a Latina e vice segretaria del Lazio del Pd. Gli iscritti commentavano con linguaggio violento e sessista, trasformando ogni immagine ritraente una donna, in una sorta di preda pubblica.

I gestori del sito hanno diffuso un comunicato in cui definivano il progetto originario una piattaforma di scambio innocente, incapace però di contenere gli abusi degenerati nel tempo. Intanto, le denunce si moltiplicano, e alcune donne hanno annunciato un ricorso collettivo per reagire a questa violazione.

La ministra per le Pari Opportunità ha annunciato misure di monitoraggio, intervento e formazione per prevenire la ripetizione di simili abusi sulla Rete. Deputate e attiviste denunciano che si tratta solo di due esempi di una cultura che continua a considerare il corpo delle donne come un oggetto disponibile alla derisione.

Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha definito i fatti un’inedita espansione della violenza sessista, ribadendo la necessità di tutelare chi è stato vittima con una risposta decisa: “Ora sia la Polizia Postale che la magistratura fanno il loro lavoro — ha dichiarato —. Serve una cultura che faccia sentire queste donne al sicuro, con misure efficaci che impediscano abusi futuri”.