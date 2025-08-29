L’incendio sulle colline di Sperlonga

Ennesima giornata da dimenticare sul versante incendi, quella di giovedì a Sperlonga, quando un rogo nella zona collinare a ridosso della strada panoramica che conduce verso le colline di Itri ha scosso cittadini e turisti.

Dal primo pomeriggio imponenti lingue di fuoco hanno caratterizzato la giornata chiamando in causa per un immediato intervento i Vigili del Fuoco, gli uomini della Protezione Civile locale, tra i quali i Falchi Pronto Intervento e anche diversi mezzi aerei che hanno lavorato incessantemente per ore cercando di aver ragione delle fiamme.





In serata, sia su Sperlonga che nella vicina Fondi, anche complici le forti raffiche di vento, la cenere del rogo è stata la protagonista indiscussa.