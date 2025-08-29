Allerta arancione fino a stasera, attesi temporali anche forti

Naso rivolto al cielo e poche speranze di vedere il mare per chi è ancora in ferie in questi ultimi scampoli del mese di agosto.

Ieri la Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo di tipo arancione per il sud del Lazio per possibili temporali con fenomeni che potrebbero caratterizzarsi anche in modo estremo nel corso della giornata.





Sono infatti attesi temporali anche intensi con frequente attività elettrica, possibili raffiche di vento, mareggiate e grandinate nel corso della giornata.

Ovviamente non pioverà per tutta la giornata, ma secondo i principali modelli meteo potrebbero proporsi nel corso di venerdì diversi momenti a dir poco importanti con ipotesi anche di nubifragi, bombe d’acqua e downburst.

Alcuni centri nel sud pontino, oltre ad allertare preventivamente i propri cittadini hanno anche annullato o rinviato gli eventi al chiuso. Come si è soliti avvertire, il meteo potrebbe colpire in modo intenso in un luogo e a pochi chilometri di distanza non far cadere neppure una goccia d’acqua, pertanto si invita alla prudenza.