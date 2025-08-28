VIDEO – Incendio sui Lepini, bruciati 50 ettari di macchia mediterranea

Maxi-incendio di vegetazione, nel primo pomeriggio di mercoledì sui monti Lepini. Il personale operativo dei vigili del fuoco di Latina è intervenuto in via Casale, località Maccalè, nel territorio del Comune di Priverno, per un vasto rogo boschivo.

VIDEO





Sul posto sono intervenute una squadra dei vigili del fuoco AIB e diverse associazioni di protezione civile, che hanno operato a terra. Per le operazioni di spegnimento si è reso necessario il supporto aereo di un S64 (Cochise) della flotta aerea antincendio di Stato del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e un elicottero della protezione civile regionale, entrambi coordinati da un Dos dei vigili del fuoco. Nonostante lo spiegamento di forze, le fiamme hanno interessato un area di circa 50 ettari.

FOTOGALLERY