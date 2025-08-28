VIDEO – Incendio sui Lepini, bruciati 50 ettari di macchia mediterranea

di
redazione
-

Maxi-incendio di vegetazione, nel primo pomeriggio di mercoledì sui monti Lepini. Il personale operativo dei vigili del fuoco di Latina è intervenuto in via Casale, località Maccalè, nel territorio del Comune di Priverno, per un vasto rogo boschivo.

VIDEO


Sul posto sono intervenute una squadra dei vigili del fuoco AIB e diverse associazioni di protezione civile, che hanno operato a terra. Per le operazioni di spegnimento si è reso necessario il supporto aereo di un S64 (Cochise) della flotta aerea antincendio di Stato del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e un elicottero della protezione civile regionale, entrambi coordinati da un Dos dei vigili del fuoco. Nonostante lo spiegamento di forze, le fiamme hanno interessato un area di circa 50 ettari.

FOTOGALLERY

ARTICOLI CORRELATIDALLO STESSO AUTORE