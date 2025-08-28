Gaeta, due maxi-anfore impigliate nelle reti di un peschereccio

Nella giornata mercoledì, intorno alle 16, la Capitaneria di porto di Gaeta è stata attivata a seguito della segnalazione di un peschereccio dedito alla pesca a strascico che aveva rinvenuto, accidentalmente, due anfore di grandi dimensioni, rimaste impigliate nelle reti.

Le anfore, adagiate sui fianchi dell’imbarcazione e non imbarcabili a bordo a causa dell’ingombro, costituivano un serio rischio per l’integrità del pescato, che rischiava di andare perduto in quanto l’unità non poteva procedere alle consuete operazioni di sbarco.

Immediatamente è stato avviato un coordinamento tra le diverse istituzioni competenti: la Soprintendenza per i Beni archeologici, il Comune di Gaeta, la guardia costiera, insieme ai pratici ed operatori portuali. Grazie a questa sinergia, le operazioni di sbarco sono state eseguite in sicurezza presso il porto pescherecci di Gaeta.

Le due anfore sono state recuperate e messe in sicurezza, mentre il pescato – a seguito del nullaosta rilasciato dal servizio veterinario dell’Asl – è stato regolarmente avviato al mercato ittico per la vendita all’asta, tutelando così il lavoro dei marittimi.

“L’intervento – sottolinea la Capitaneria di porto – ha messo ancora una volta in evidenza l’efficacia del sistema di collaborazione tra istituzioni e operatori marittimi locali, che continuano a distinguersi per qualità, sinergia e spirito di servizio, contribuendo allo sviluppo dell’economia del territorio”.