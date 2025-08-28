Furti nelle auto in sosta, ancora nei guai due romani: stavolta scatta l’arresto

Nel pomeriggio di mercoledì i carabinieri della Stazione di Sabaudia hanno tratto in arresto due uomini di 38 e 37 anni, residenti a Roma, già noti alle forze di polizia, per il reato di tentato furto.

Nello specifico, durante un servizio di controllo del territorio, i militari dell’Arma hanno sorpreso gli indagati forzare uno sportello di un’autovettura parcheggiata sul lungomare, accertando successivamente un altro tentativo di furto di un’altra autovettura parcheggiata nelle vicinanze del predetto veicolo.





Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati condotti presso le loro abitazioni in regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nei giorni scorsi erano stati già denunciati dagli stessi carabinieri, sempre per aver razziato auto in sosta.