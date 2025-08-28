Formia, cambi in Giunta: nominati tre nuovi assessori

“Una squadra di governo rafforzata e pronta a lavorare in sinergia, con rinnovato entusiasmo, responsabilità e spirito di servizio, per completare il programma amministrativo e consolidare i tanti risultati già raggiunti dall’attuale amministrazione Comunale”. Il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, ha nominato tre nuovi assessori che lo affiancheranno in questa seconda parte del suo mandato.

Si tratta di professionisti, due donne ed un uomo, scelti dal primo cittadino “per le loro competenze e capacità e per il grande senso di responsabilità che li contraddistingue. Tutte qualità necessarie per guidare il Comune in questa fase così significativa della vita amministrativa, in cui bisogna completare il lavoro fatto finora e proseguire nel percorso di crescita e di sviluppo avviato”. Il Sindaco Taddeo ha nominato assessore con delega all’Ambiente ed alle Attività Produttive la dottoressa Francesca Di Rocco; assessore con delega ai Servizi Sociali e alle Politiche Giovanili la dottoressa Alessia Buco ed assessore con delega all’Urbanistica, Demanio ed Edilizia Privata il dottor Mario Martino.





“Ogni delega è stata assegnata con un obiettivo preciso: dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini, mettendo a frutto le capacità e le professionalità di ciascuno”, ha commentato il sindaco. “Abbiamo raggiunto tanti risultati in questa prima parte di mandato, dall’avvio di importanti cantieri in tutta la città, come ad esempio la passeggiata di Cicerone o la riqualificazione del ponte Tallini, all’ottenimento per la prima volta della Bandiera Blu per questa città. Ma sono tanti altri i progetti che abbiamo iniziato, concluso e in itinere e sono sicuro che, con questa mia squadra così concepita, riusciremo a portarli a compimento nel migliore dei modi, rispettando gli impegni presi con i cittadini e mettendo sempre al centro il bene della città. Ringrazio anche chi ha accompagnato il nostro lavoro amministrativo in questi primi anni di mandato. Si dovrà continuare tutti insieme per migliorare ulteriormente il benessere della nostra città, restando sempre accanto ai bisogni del territorio e dei cittadini. A tutta la mia squadra auguro di continuare a svolgere un ottimo lavoro, così come fatto fino ad ora. Certo che la mia nuova giunta saprà lavorare in completa sinergia per affrontare al meglio le altre sfide che ci attendono”.