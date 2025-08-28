Domiciliari violati, 50enne di Latina finisce in carcere

Nel pomeriggio di mercoledì i carabinieri della Stazione di Latina hanno tratto in arresto un uomo del posto di 50 anni, già noto alle forze di polizia: è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d’Appello di Roma, in sostituzione della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari a cui era sottoposto.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso sulla scorta delle comunicazioni delle inosservanze delle prescrizioni da parte dell’indagato, prontamente documentate e segnalate all’autorità giudiziaria da parte degli stessi carabinieri della Stazione di Latina.





Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria mandante.