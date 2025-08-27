Ictus in crociera, interviene la guardia costiera di Ponza

Nella tarda serata di ieri, martedì 26 agosto, un anziano passeggero di una nave da crociera in viaggio da Amalfi a Civitavecchia è stato colpito da un improvviso malore, probabilmente un ictus.

Il medico di bordo, dopo aver contattato il Centro Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.), ha richiesto l’evacuazione urgente del paziente. La sala operativa della Direzione Marittima di Civitavecchia ha quindi ordinato alla nave di dirigere verso l’isola di Ponza, onde rendere più agevole e rapido l’intervento di assistenza; la motovedetta CP2090 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza, già in zona per svolgere attività di controllo ambientale, provvedeva al trasbordo del passeggero.





Una volta sbarcato in porto, l’uomo è stato sottoposto a ulteriori accertamenti a cura del personale del 118 e successivamente trasferito in elicottero all’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina, dove è tuttora ricoverato.

“L’operazione – sottolinea la Capitaneria di porto – dimostra ancora una volta l’importanza del ruolo della guardia costiera nella gestione delle emergenze in mare i cui interventi, spesso in condizioni meteorologiche avverse ed in situazioni logistiche complesse, richiedono preparazione e tempestività”.