Guida per 15 chilometri con un infarto, appena arriva in ospedale l’arresto cardiaco: salvato

Nella notte tra domenica e lunedì un turista originario del Frusinate è stato colpito da un infarto, ma invece di chiamare immediatamente i soccorsi ha deciso di guidare fino all’ospedale di Fondi. Soltanto cinque minuti dopo il suo arrivo al pronto soccorso, l’uomo è andato in arresto cardiaco. Se avesse tardato anche di poco, avrebbe potuto perdere conoscenza al volante, con conseguenze potenzialmente drammatiche sia per lui e la moglie, che lo accompagnava sul sedile passeggero, sia per chiunque si fosse trovato lungo la strada.

Il protagonista della vicenda è un 63enne di Pontecorvo, in vacanza a Campodimele con la consorte. Ed è proprio nel “paese della longevità”, poco prima delle 5 di lunedì, che ha accusato un dolore acuto al petto. Preoccupato, ma come detto senza allertare il 118, ha dunque scelto di mettersi subito alla guida per raggiungere l’ospedale più vicino. Un viaggio tutt’altro che semplice: circa 15 chilometri attraverso le curve della Sp 77 fino a Lenola e poi lungo la provinciale che conduce a Fondi, in gran parte con scarsa illuminazione.





Cinque minuti l’arrivo al San Giovanni di Dio con l’infarto in corso, il cuore del del 63enne si è fermato. I sanitari hanno immediatamente rianimato il paziente con defibrillatore e massaggio cardiaco, riuscendo a stabilizzarlo prima del trasferimento in elicottero al “Santa Maria Goretti” di Latina, dove è stato ricoverato in Emodinamica, in condizioni stabili.